De ‘incógnito’ y con mascarillas: Meghan y Harry repartieron comida en Los Ángeles

Meghan y Harry están cerca de cumplir un mes desde que dejaron de ser parte de manera oficial de la Corona británica. La pareja se mudó a Los Angeles, donde quieren iniciar una vida fuera de las obligaciones y privilegios de la Familia Real.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, los duques de Sussex salieron a repartir comida a las personas que están desprovistas de alimentos y que no pueden salir a raíz del confinamiento y el distanciamiento social.

Meghan y Harry colaboraron para “Project Angel Food”, una organización sin fines de lucro que prepara y entrega alimentos a personas con enfermedades crónicas y que no pueden salir de sus casas por la pandemia del COVID-19.

La pareja fue registrada por las cámaras de seguridad de algunas de las viviendas, en las que se ve que están utilizando mascarillas y guantes para prevenir el contagio, según señala Daily Mail.

Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus y actualmente concentra la mayor cantidad de contagiados a nivel mundial, con más de 750.000 casos y más de 40.700 fallecidos.

Al parecer los duques de Sussex quieren concentrarse 100% en sus actividades en Estados Unidos y dejar atrás las polémicas surgidas en Reino Unido. Por lo menos así se puede interpretar con el anuncio que realizaron el fin de semana, en la que informan que cortarán contacto con medios británicos sensacionalistas.

En una carta publicada este domingo, la pareja señaló que no volverá a colaborar con medios como Daily Mail, Daily Mirror, The Sun y Daily Express, según señala Hola.

