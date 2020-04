Fernando Carrillo anuncia su retiro de la actuación

El reconocido actor venezolano Fernando Carrillo anunció que luego de 34 años de carrera profesional y más de 15 telenovelas, dice adiós a la actuación.

Así lo aseguró en un comunicado en el que además contó que se convirtió en el CEO para Latinoamérica de la empresa internacional Fight to Fame, que emite la criptomoneda FF Token.

“Con este nuevo cargo, Fernando tiene que estar de tiempo completo dedicado a organizar el lanzamiento continental y estar constantemente viajando para supervisar la criptomoneda en todos los países que tendrá a su cargo a partir de este próximo 1 de mayo”, indica una publicación en su Instagram.

En una entrevista al programa Sale el Sol de México el intérprete explicó que su decisión pasa también porque vive una de las mejores épocas de su vida y la actuación le exige mucho tiempo.

“Estoy feliz, me cayeron muchos veintes a los cincuenta y pues nada, me siento en plenitud y en el mejor momento de mi vida personal, espiritual, emocional, conyugal. Entonces es momento de regresar todas las maravillas y bendiciones que he recibido”, dijo el protagonista de Abigail.

“Los tiempos de Dios son perfectos, estoy enamorado, la carrera artística me dio muchas alegrías y satisfacciones, pero no es suficiente”, dice el comunicado enviado a medios mexicanos, donde Fernando Carrillo se asentó desde los años 90.

El actor mantiene una relación con una joven 30 años menor que él, con quien vive en su residencia en la ciudad Tulum, ubicada en la Riviera Maya.

Cree que es “es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de Dios”. Por ello, ofreció regalar mil FF Tokens “a 12 de sus amigos y celebridades más influyentes de México”.

Además se mostró agradecido por quienes siguieron por más de tres décadas: “Antes de despedirme, simplemente les doy las gracias a todos los que me apoyaron en esta carrera artística, los amo”.

Su anuncio generó distintas reacciones pero la mayoría de sus seguidores solo le desearon buenos deseos.