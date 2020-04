Kylie Jenner está pasando la cuarentena en una de sus mansiones acompañada de su hija y su mejor amiga, Stassie Karanikolau. Ya no está tan estricta con las medidas de seguridad por el coronavirus como en una primera instancia, y ahora no deja de hacerse fotos en bikini mientras toma el sol.

Durante los últimos días ha deleitado a sus seguidores con un conjunto de imágenes en las que luce su trabajado cuerpo, junto con Karanikolau. De hecho, la menor de las Kardashian ha sido muy criticada por dejarla entrar en su casa.

Kylie se ha saltado las normas del distanciamiento social invitando a su amiga a su mansión, algo que ha hecho que sus fans la critiquen ya que, no solo se pone en riesgo ella, sino que también lo hace con su hija Stormi.

Pero entre eso, algo más trivial ha llamado la atención. Es que Jenner compartió hace unas horas una foto que luego borró y el motivo sería que fue descubierta utilizando Photoshop.

Kylie you are the worst using photoshop pic.twitter.com/eoGOsG0BqA

— Leo (@wichocantu98) April 28, 2020