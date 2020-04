Mansión de Justin Bieber es catalogada como ‘la casa más fea del mundo’

Justin Bieber, como muchos otros artistas, se encuentra haciendo cuarentena. El cantante canadiense se ha refugiado junto a su esposa en una de sus propiedades. Sin embargo, otra de sus mansiones ha tomado más protagonismo durante los últimos días, convirtiéndose en la nueva burla de internet.

¿Qué tiene esta casa para haber despertado la atención y provocar risas? Todo se basa en su forma. La estructura de la edificación es de forma cilíndrica y tiene un aire futurista de las películas de los años 80 que imaginaban cómo sería la vida unas décadas después.

Why does Justin Bieber's house look like a rejected early 2000's video game console pic.twitter.com/KaldwMatWe

— Dan SocialDistZello (@DanPulzello) April 6, 2020