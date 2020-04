Recientemente Ricky Martin hizo una transmisión en Instagram para compartir con sus seguidores como asa la curentena y las medidas que toma para prevenior el contagio.

El guapetón fue bien sincero con cómo se siente. «Estoy celebrando el hecho de que estoy en mi casa, y estoy tranquilo, y estoy meditando, estoy riendo, estoy llorando cuando tengo que llorar, y frustrado también, y a lo mejor con mucha incertidumbre, como todo el mundo. Todos estamos pasando por esto», expresó.

Y el cantante llamó la atención de sus fans cuando contó cómo sale a comprar alimentos o medicamentos.

«Si ustedes me llegaran a ver saliendo a buscar medicina o comida, porque yo no dejo que nadie salga, porque el único en quién confío que pueda volver y esterilizar todo antes de entrar a la casa soy yo. Entonces me pongo una máscara y unas gafas y me voy como astronauta», confesó, agregando que sale con «mi botellita, con alcohol en spray y con guantes. Trato de tener mucho cuidado con la gente».

Igualmente, aseguró que sale solo cuando es necesario y confesó el miedo que le da salir de su casa cada vez. «De todas maneras es muy agotador todo esto, pensar que sales a la calle y te traes esto, en pensar cómo sigo. Obviamente está mi mamá acá, mis hijos, mi esposo, y lo que menos quiero es contagiarlos, pero es mucho el estrés, mucho estrés», expresó.

Por último, Ricky hizo un llamado a que las personas no se exigan tanto y que lo más importante es mantenerse en casa, dentro de lo posible.