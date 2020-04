Sigue estos trucos para perder peso durante la cuarentena

La cuarentena para detener la expansión del coronavirus está provocando un gran cambio en las vidas de millones de personas en todo el mundo. La mayoría ha tenido que modificar sus costumbres y eso afecta mental y físicamente.

Por ejemplo, la imposibilidad de realizar ejercicio físico fuera del hogar, limita a la hora de hacer deporte, por lo que es necesario tomar algunas medidas extras para bajar de peso durante el aislamiento, consigna El Confidencial.

Menos sal

Trata de reducir la sal, ya que su ingesta excesiva está relacionada con la retención de agua y el aumento de peso. Opta, por tanto, por alimentos bajos en este condimento.

Cena pronto

Esto del confinamiento a muchos les está trastocando los horarios. Ya sea que haya cambiado tu hora de ir a dormir o no, trata de cenar un par de horas antes de acostarte, proporcionando a tu cuerpo tiempo de digerir mejor los alimentos, lo que revierte en mejor control del peso.

Come de todo

Intenta llevar una dieta equilibrada, asegurándote de incluir todos los macronutrientes y micronutrientes esenciales en tu alimentación: carbohidratos, grasas buenas y proteínas son cruciales para mantenernos sanos y fuertes.

Menos carbohidratos refinados

Intenta reducir la ingesta de carbohidratos refinados y productos azucarados. Entre los primeros están los panes blancos, la pasta de cereales refinados, mientras que entre los productos azucarados nos encontramos alimentos como las galletas, las rosquillas y los pasteles que son alimentos que no te ayudan a perder peso. Incluye más productos de trigo integral y alimentos con carbohidratos complejos y fibra, que no se digieren tan pronto y ayudan a sentirnos saciados y a mantener los antojos a raya.

Mantente hidratado

A veces tu cuerpo mezcla señales de sed y hambre, por lo que beber mucha agua (olvida las cervezas o los refrescos) te ayudará a mantenerte alejado de los snacks poco saludables, y, además, es bueno para la digestión, los riñones y la piel.

Frutas y verduras

Trata de añadir a tu dieta cuantas más frutas y verduras de temporada sea posible (tomar al menos 2-3 frutas todos los días es un hábito magnífico). Ademas, la mayoría de estas frutas y verduras también incorporan fibra, que promueve la pérdida de peso.

Divide tu comida

Es una buena idea dividir las comidas copiosas en múltiples comidas pequeñas, esto te ayuda a vigilar las calorías y también es bueno para el metabolismo.

Adiós a los procesados

Son una tentación rápida y fácil de preparar, pero ahora que puedes dedicarle más tiempo a cocinar, procura evitarlos. Tu organismo te lo agradecerá, al mismo tiempo que evitarás engordar.

Un gran desayuno

Ahora que no puedes salir de casa y el atasco no va a hacer que llegues tarde, es una buena ocasión para que le dediques tiempo a desayunar. Por eso, intenta desayunar fuerte y variado para no tener tentaciones poco saludables hasta la hora de comer. Además, un buen desayuno también hace maravillas para tu metabolismo. Antes de eso, comienza tu día con miel, limón y agua, algo que te ayudará a liberar toxinas de tu cuerpo y, también, mejorará tu metabolismo.