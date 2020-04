¿Te imaginas a Tarantino dirigiendo una película de Marvel?

A estas alturas Quentin Tarantino es una marca registrada en el mundo del cine. El director estadounidense es responsable de joyas como Pulp Fiction, Perros de la calle y Kill Bill, entre otras.

Pero lo que pocos saben es que el director estadounidense estuvo cerca de hacer una película de superhéroes. Así lo reveló en el podcast Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith, donde contó que entre sus planes estaba hacer una cinta sobre “Luke Cage”.

También conocido bajo el nombre de “Power Man”, este personaje de Marvel es convicto encarcelado por un crimen que no cometió, que gana los poderes de la fuerza sobrehumana y la piel irrompible después de someterse voluntariamente a un procedimiento experimental.

“Todos mis amigos me dijeron ‘No, no, no, tiene que ser Wesley Snipes’. Y yo dije ‘Mira, me gusta Wesley, pero quiero decir, Larry Fishburne es prácticamente Marlon Brando. Creo que Fish es el hombre’”, contó.

La idea le empezó a rondar en la cabeza luego de terminar “Reservoir Dogs”, es decir, a mediados de la década del 90 y antes de que filmara Pulp Fiction, su gran obra cinematográfica.