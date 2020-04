Bad Bunny, como otros artistas, ha mostrado su lado caritativo durante la pandemia del coronavirus. Ahora el cantante ha hecho una contribución de una forma muy especial.

El trapero está manteniendo el confinamiento en su Puerto Rico natal en compañía de su novia, Gabriela Berlingeri, con quien lleva tres años de relación. A pesar del tiempo que llevan siendo pareja, no fue hasta hace menos de un mes que publicó su primera foto juntos en Instagram.

Siendo esta la situación actual, las redes sociales se han convertido en una de las formas en que Bad Bunny se comunica con sus seguidores y lo último que ha hecho en Twitter ha dejado a muchos impactados. Y es que le ha regalado grandes cantidades de dinero a sus fans.

Finally finished my painting! I hope y’all like and hopefully he gets to see it! @sanbenito ojalá que te guste! ☺️#YHLQMDLG pic.twitter.com/smyi4ovsju

— Cynthia Coronado (@CynthiasCanvas) April 13, 2020