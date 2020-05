Tristeza causó la muerte de Jerry Stiller, actor conocido por su su papel de Frank Costanza en la serie Seinfeld, quien falleció el lunes 11 de mayo a los 92 años.

La noticia la dio a conocer su hijo Ben Stiller, a través de su cuenta de Twitter. “Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papá”.

A pocos días de su muerte, el protagonista de Zoolander habló con The New Yorker, donde entregó detalles de los últimos días de su padre y reconoció sentirse agradecido de poder haberlo despedido.

“Mi hermana y yo pudimos estar con él. Debido al hecho de que no tenía una enfermedad relacionada con el coronavirus y que había estado enfermo durante un tiempo, pudimos estar con él, por lo que estoy muy, muy agradecido”, dijo.

El actor de 54 años dijo que su padre estaba lidiando con varios problemas de salud que lo tenían bastante disminuido. “Las últimas dos semanas fueron muy duras para él”, señala.

“Pero se fue pacíficamente y tuvo sentido del humor, hasta el final. Dudo en llamarlo sentido del humor. Era simplemente gracioso, y siempre fue él mismo. Tenía casi noventa y tres años, y creo que su cuerpo estaba en un punto en el que era el momento”, agregó.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

