Durante su cuarentena Ernesto Belloni, realizó un particular video donde se burla de las cajas de alimentación que entrega el Gobierno.

En el registro, el humorista muestra una caja con pocos productos en su interior. «Negra, nos llegó la comida que nos mandó el Gobierno, la caja de alimentos, ahora sí nos vamos a dar un panaché… llama a los cabros, como vamos a comer con la caja que nos mandó el…gracias», dice en la publicación.

Pero tras esto el humorista comenzó a recibir comentarios de todo tipo, ya que algunos le causó gracia, peor otros lo consideraron de mal gusto.

«Buenísimo como te amo», «Me alegraste la noche, no paro de reír», «Buena crítica al gobierno desde tu gran sentido del humor, siempre junto al pueblo Belloni», «Igual tenía palta… caja cara», «La verdad no logro ver el humor, igual mis respetos a una persona de trayectoria, pero bueno, todos no reímos con lo mismo», fue algunos de los comentarios que recibió el comediante.

