Donald Trump molesto con Twitter: Amenazó con cerrar las redes sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con regular e incluso cerrar las redes sociales, luego que Twitter etiquetase uno de sus mensajes como “potencialmente engañoso”.

La red social, fundada por Jack Dorsey, cuestionó información difundida por el mandatario donde señala que el voto por correo derivará en fraude electoral.

“Trump hace una afirmación sin fundamento de que las boletas por correo conducirán al fraude electoral”, dice el link de la alerta de Twitter.

El líder estadounidense acusó a la popular red social de querer “silenciar” las voces conservadoras. “Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian completamente a las voces conservadoras”.

“Vamos a regularlas fuertemente, o las vamos a cerrar, antes que permitir que algo así suceda”, agregó.

Aunque no mencionó de forma explícita a ninguna red social, sí lo hizo el martes por la noche, acusando a Twitter de entrometerse en la campaña electoral para los comicios de noviembre. “Twitter reprime por completo la libertad de expresión y yo, como presidente, no lo voy a permitir”, señaló.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020