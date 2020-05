Giorgio Chiellini defiende la mordida de Luis Suárez: ‘Admiro su malicia’

“Él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así”, dice el defensa italiano en su autobiografía recién publicada.

Las Copas del Mundo son el mejor escenario para disfrutar del talento de los mejores futbolistas del planeta, quienes deslumbran al público con jugadas espectaculares.

Pero también son el lugar en el que se ven momentos insólitos y que han quedado en la retina de millones de hinchas. Uno de ellos fue la mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil de 2014.

Uruguay e Italia se enfrentaban en la última fecha de la fase de grupos, cuando el delantero charrúa no encontró nada mejor que morder al defensa italiano. El incidente le valió a Suárez una sanción disciplinaria que lo dejó fuera del Mundial

A casi seis años, Chiellini recordó el momento e incluso defendió la personalidad del uruguayo. “Admiro su malicia, si la perdiera, se convertiría en un delantero normal”, dice en su autobiografía que fue publicada hace unos días.

“El día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué durante casi todo el partido a Cavani, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente, noté que me mordían el hombro y nada más.”, dice.

Incluso el defensa de la Juventus se compara con el actual delantero del Barcelona. “Yo en el campo también soy un gran hijo de puta y estoy orgulloso de ello”, dice según recoge el sitio Goal.

“Las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades”, agrega el italiano, quien reconoce que le gusta enfrentarse a futbolistas de la clase de Suárez.

“Se pasó con el mordisco, pero aquella fue su estrategia de contacto en la lucha, y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así”, asegura.