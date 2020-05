La razón por la que Rosalía le da clases de español a Björk

El mundo de la música a veces ofrece colaboraciones totalmente insospechadas. Ahora Rosalía y Björk van a formar parte de un mismo proyecto musical, para el cual la catalana ha tenido que dar clases de español a la islandesa.

Ambas artistas van a participar en una misma canción. El proyecto nace de la artista venezolana ARCA, cuyo nombre real es Alejandra Ghersi, quien prepara su nuevo disco para finales de junio.

Una de las canciones del álbum y que lleva por título «Afterwards» tiene la peculiaridad que incluye algunos versos del poeta español Antonio Machado que, a su vez, serán recitados por Rosalía y Björk, recoge Muy Fan.

En una entrevista a ARCA, la cantante reveló que la catalana ha sido la responsable de ayudar a la artista experimental con el español. El fragmento que recitará Björk pertenece a «Anoche cuando dormía»:

«Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, que una colmena tenía / dentro de mi corazón; / y las doradas abejas / iban fabricando en él, / con las amarguras viejas / blanca cera y dulce miel».

«Rosalía, que estaba en el mismo hilo de correo electrónico, ayudó un poco con la pronunciación. Pero adoro la manera en que Björk canta, no hay pronunciación correcta o errónea. Cuando me envió el archivo para la grabación se me puso la piel de gallina», confesó ARCA a la revista Pitchfork.