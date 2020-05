Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, logró hacerse un espacio en el mundo del espectáculo más allá de la fama de sus padres, sobre todo luego de protagonizar las películas de «Las 50 Sombras de Grey». A pesar de convertirse en una celebridad, la actriz mantiene un perfil bajo, pero ahora se ha sincerado sobre sus problemas de salud mental.

En una entrevista con Marie Claire, Johnson se refirió a la lucha que mantiene desde que era una adolescente. «He luchado contra la depresión desde que era muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé, ‘Oh, esto es algo por lo que de verdad se pasa'», reconoció la intérprete, que sale con Chris Martin, vocalista de Coldplay, desde 2017.

«Con el tiempo he aprendido a encontrarlo hermoso porque puedo sentir el mundo a mi alrededor. Siento un ansiedad increíble por nuestro planeta. Estoy constantemente pensando en el estado del mundo en este momento. Me mantiene en vela muchas noches. Lleva a mi cerebro a lugares oscuros y de locos», confesó la actriz.

«Tengo que hacer mucho trabajo para eliminar algunos pensamientos y emociones, y hago en mucha terapia. Creo que tengo muchas complejidades, pero no dejo que salgan. No creo que sea un problema de nadie más», reflexionó.

Aunque en esta ocasión no ha hecho mención al mismo caso específico, durante una entrevista de 2015 la actriz ya reveló que una de las cosas que más ansiedad le generan en el mundo son las audiciones para películas, a las que se tiene que enfrentar muy frecuentemente por su trabajo, recoge La Vanguardia.

«A veces me asusto hasta el punto de no saber lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero al hacer una audición es peor. Me aterra y me paralizo, pero las cosas a las que temo son hacia las que corro primero», aseguró en esa ocasión.

Ahora, en plena pandemia del coronavirus, la intérprete está promocionando su nueva película, «The high note», que se estrena el próximo 29 de mayo en Estados Unidos.