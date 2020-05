Madonna enciende Instagram con osada foto desafiando la censura

En más de una ocasión Madonna ha ,mostrado su cuerpo con total libertad por lo que ha generado polémica. Ahora la arista desafío la censura en Instagram con una osada imagen.

«La reina de Pop» sorprendió con una atrevida postal donde posa con ropa interior, pero dejando ver sus pezones. Esto debido a que la cantante aparece usando un sostén con una transparencia total.

Pese a lo reveladora de fotografía la red social bajó la publicación y Madonna se llenó de elogios con su desafiante postal. Pero eso no fue todo, pues la intérprete de «Material girl» se antepuso a las posibles críticas y aprovechó de enviar un irónico mensaje a sus detractores.

«Situación de vestuario actual… Y para todos aquellos que se sienten ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito en la Universidad de ‘Zero F*^ks Given ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!», escribió.

