¿Traición?: Robert Downey Jr. realizará serie de DC Comics con Netflix

Robert Downey Jr. le debe gran parte de su éxito actual a “Iron Man”, la película de 2009 del superhéroe de armadura de metal creado por Stan Lee y que fue el inicio del Universo Marvel en la pantalla grande.

Por ello es que muchos fanáticos de los cómics vieron como una traición lo que el propio actor de 55 anunció esta semana, respecto a que será parte de la serie de Netflix “Sweet Tooth”, basada en la historieta de Jeff Lemire de DC Comics.

“Vale la pena esperar las cosas más dulces… Susan y yo estamos produciendo una serie original de Netflix, ‘Sweet Tooth’, basada en el cómic de Jeff Lemire. No puedo esperar para compartirlo con todos ustedes”, dijo Downey Jr a través de su cuenta de Twitter.

El actor será parte de la producción, por lo que estará detrás de cámara. La serie contará con ocho capítulos en la popular plataforma de streaming.

