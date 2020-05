Yuri reveló detalles de su antiguo romance con Chayanne

Chayanne es admirado y amado por sus fans debido a su gran talento y carisma por lo que muchas han soñado con tener un romance con él.

Quien sí tuvo una relación con el artista fue Yuri, y este romance que ocurrió durante su juventud. Así lo recordó ella misma en una entrevista con el programa «Break de las 7″ de Univisión donde hizo un repaso por su carrera y reveló una historia de amor con el puertorriqueño a principio de los ’80.

“Cuando éramos chamaquitos, Chayanne me encantaba. Fuimos enamorados, pero no novios. Mi mamá desde ahí me tenía cortita», comenzó contando Yuri. “Él estaba en Los Chicos (banda disuelta en 1983). Yo lo conocí en una gira ahí y nos hicimos ojitos. A mí me gustaba mucho, yo estaba joven, tendría 19 años. Cuando él venía a México nos veíamos en casa de una tía“, agregó.

De acuerdo a la mexicana, nunca se concretó nada porque Chayanne vivía en Puerto Rico y en ese tiempo solo “fueron noviecitos de mano, nunca llegamos a más», explicó.

¿Qué pasó después?

Años más tarde, en 1994, ambos se encontraron de nuevo para trabajar en la telenovela «Volver a empezar» de Univisión. En ese tiempo Chayanne ya llevaba dos años casado con la modelo venezolana Marilisa Maronesse.

“Cuando hicimos ‘Volver a empezar’ ya no hubo una relación de amigos más así, porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?», confesó ella entre risas.

Cabe recordar que en la actualidad, ambos tienen sus respectivos matrimonios. Chayanne está casado con Marilisa Maronesse, mientras que Yuri está casada con el músico chileno Rodrigo Espinoza.

Acá puedes revisar la entrevista: