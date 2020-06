Arturo Vidal quiso unirse a la campaña contra el racismo, pero se llenó de fuertes comentaros que cuestionaban su actuar en el estallido social de octubre, especialmente frente a las víctimas, y su vínculo con el empresario Andrónico Luksic, de hecho hasta de «perking» lo trataron.

Entre lo más destacado se encontró la dura respuesta de Catalina Carrillo, jugadora de Universidad de Chile. «Qué lindo te ves ‘apoyando’ Arturito… pero se te olvidó tu pueblo en octubre», dijo la delantera en un post que acumula dos mil RT y ocho mil likes.

«Estoy con el pueblo, creo que se levantó y está pidiendo lo justo, así que hay que apoyarlo no más, al máximo. Pero a lo que vengo acá es a jugar con la selección, a tratar de aprovechar este último partido y preparar lo que viene», explicó en el Aeropuerto de Santiago en el 2019.

«Es increíble que te critican, te dicen tonteras y no saben nada. He visto mucho ahora que la mayoría me dice ‘perking’ y vas a verlo y digo ‘¿qué he hecho?’. Y la mayoría de los que me escriben son de la U», explicó en una reciente entrevista.

Acá puedes revisar algunos de los comentarios que recibió su mensaje:

PerKing ql! No nos olvidamos q en el estallido social no apoyaste al pueblo! pic.twitter.com/F5aTXGuFBV — Emilio (@hay1solo) June 3, 2020

y cuando mataron a Catrillanca?, y cuando dejaron ciegos a dos compatriotas?, y los cientos de mutilados? y ty bien arriba del helicoptero con luksic!!! — Loretito Sepúlveda L 💦 ♀💚#YOAPRUEBO 💚♻♀ (@Loretitolinda) June 3, 2020

