Así despidieron varios artistas a Pau Donés, líder de Jarabe de Palo

Este martes se dio a conocer el fallecimiento de Pau Donés, cantante y líder de la banda Jarabe de Palo tras luchar contra un cáncer de colón que padecía ya hace años.

Su deceso ha sido un fuerte golpe tanto para sus fans como para el mundo de la música. Es por eso que varios artistas han usado las redes para despedirse de él.

Algunos de ellos fueron Alejandro Sanz, Laura Pausini, Pablo Alborán y Rosana, entre otros. Y uno que emocionó con su despedida fue el actor español Dani Rovira, quien el 25 de marzo anunció que tiene un linfoma de Hodgkin, por lo que se ha sometido a varias quimioterapias.

«Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau», escribió el actor, aludiendo a la canción de Jarabe de Palo, ‘El lado oscuro’.

Acá te dejamos algunos de los mensajes con los que han despedido a Pau en redes:

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.

