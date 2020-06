Era un verdadero misterio. Es que parece que Ben Affleck tiene una cuenta de Instagram secreta que ahora ha sido descubierta. Tan solo tiene a tres seguidores, y uno de ellos Ana de Armas, algo que sería casi la confirmación de que ese perfil pertenece al actor.

Todo ha salido a la luz gracias a la investigación hecha por los fans del artista y la información se ha compartido rápidamente a través de Twitter Se trata del «finsta» de Affleck, manera en cómo se denomina a las cuentas paralelas de famosos que quieren compartir contenido de forma privada.

Ben Affleck seems to be part of the "finsta" account bandwagon on Instagramhttps://t.co/3vDbYpytzJ

— Intl. Business Times (@IBTimes) June 5, 2020