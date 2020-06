El Real Madrid es uno de los clubes de fútbol más exitosos e importantes del viejo continente y el mundo. Ganador de una infinidad de torneos y lugar donde pasaron estrellas del balompié como Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, por nombrar solo algunos.

Sin embargo, desde hace tiempo (para no decir siempre) se ha dicho que los árbitros “ayudan” a la Casa Blanca en cobros dudosos y faltas que están al límite. Cuando se está en ese escenario, generalmente los referís inclinan la balanza para los del Santiago Bernabéu.

Y bien lo sabe el FC Barcelona y seguramente por eso es que su entrenador, Enrique Setién, deslizó esa crítica luego que los dos equipos quedarán en la cima de la tabla, tras un polémico triunfo del Madrid de 2-1 ante el Real Sociedad.

En esta ocasión el protagonista fue el Árbitro asistente de video (VAR por sus siglas en inglés), la tecnología que pareciera tener más contrarios que adeptos y que apoyó la decisión del árbitro al cobrar un dudoso penal sobre Vinicius Junior y pateó Sergio Ramos, lo que finalmente le dio la victoria al cuadro merengue.

“Da para pensar”, dijo Setién en la conferencia de prensa posterior al partido sin goles del Barcelona ante el Sevilla.

“El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente, pero hay que utilizarla bien. Nos proporciona una visión más clara de la realidad. Pero hay algunas acciones que el árbitro revisa y otras no, en algunos partidos sí y en otros no. Da para pensar que el VAR no se está utilizando bien”, dijo.

Al ser consultado si es que el Madrid recibía “ayudas” de los árbitros, el DT español compartió las suspicacias de muchos. “Hay cosas que no podemos controlar, y que no dependen de nosotros. Nos vale con tratar de ganar los partidos y hacer lo que tenemos que hacer. El partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y sacará las valoraciones que crea oportunas”, indicó.