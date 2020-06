La acusación contra Mike Tyson por su radical transformación física

A casi 10 años de que Mike Tyson se retirara del boxeo profesional, el dos veces campeón de pesos pesados tiene la intención de regresar al cuadrilátero y está entrenando con todo para estar en las mejores condiciones.

El neoyorquino de 53 años quiere regresar a la actividad luego de terminada la emergencia sanitaria por el coronavirus. “Estoy de regreso”, se le escucha decir al estadounidense en un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que se aprecia el duro entrenamiento al que está sometido.

Sin embargo, un luchador de MMA puso en duda que su estado físico se deba al duro entrenamiento. El ruso Sergei Kharitonov lo acusó de haber consumido esteroides, ya que no se explica cómo tiene ese físico pasado los 50 años.

“Está entusiasmado, pero está bien. No habrá ningún control antidopaje”, dijo el ruso al portal Sport Express.

“Ha tomado testosterona y algún tipo de productos para la salud. No hay resentimiento hacia Tyson por eso. Tiene 53 años de edad. ¿De qué otra forma podría haber estado más o menos en forma? Solo con esteroides, no hay otra opción”, aseguró según recoge Mundo Deportivo.

Kharitonov está seguro de que el estadounidense consumió esteroides porque él también lo hizo en su momento. “En mi tercer o cuarto año, cuando todos entrenaban con pesas, mis amigos trajeron nandrolona. Me inyecté para verme bien y tener un buen cuerpo”, señaló.

Sin embargo, después de un tiempo de estar consumiendo este tipo de drogas el luchador se dio cuenta que debía parar. “Recuerdo que mis músculos eran como rocas. Me miré en el espejo y me di cuenta de que eso no era para mí”.

“Dejé de meterme en eso y no tengo la intención de volverlo a hacer. Primero porque es malo para ti y en segundo lugar, es ilegal en el deporte”, señaló.