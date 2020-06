Este viernes en Bienvenidos Raquel Argandoña, emplazó a los diputados Pablo Vidal (RD) y Guillermo Ramírez (UDI).

Este sucedió luego de que el programa tomara contacto con Mauricio, un hombre que estuvo contagiado con coronavirus sin poder asistir a una residencia sanitaria. Además, está cesante y solo le quedan $1.500 para llegar a fin de mes según contó.

Ante esto, la panelista dijo: “Sabe lo que me molesta, y con todo respeto, diputados, es que la gente tiene que exponer sus problemas en la televisión para que ustedes traten de darle una solución”.

“Yo les pregunto a ustedes: se imaginan, Viviana y Mauricio tiene $1.500 hasta fin de mes, ¿ustedes saben cuánto cuesta un kilo de pan?“, preguntó Raquel.

A lo que Ramírez respondió: “Entre $900 y $1.100“. Y ahí Argandoña: “1.550 pesos“, y el parlamentario contestó: “bueno, dependiendo dónde lo compre”.

Luego la mamá de Kel Calderón continuó: “¿Sabe usted, Pablo, cuánto cuesta un litro de aceite? La verdad”.

“No, el litro de aceite no sé, lo compra mi señora“, indicó el legislador.

“Entonces, yo les preguntó: ¿por qué no se ponen, con todo el respeto, en el lugar de esta gente que necesita plata para vivir?. ¡Se están muriendo de hambre! Es cosa que ustedes sepan cuánto vale las cosas que uno compra (…) Si no traemos estos casos a la televisión, no les damos solución”, finalizó Raquel.

Aquí puedes revisar el momento