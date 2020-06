El actor conocido por sus papeles en cintas como ‘Divergente’ y ‘Bajo la misma estrella’, Ansel Elgort, ha sido acusado este viernes de agredir sexualmente a una adolescente de 17 años en 2014.

La noticia se dio a conocer en Twitter, donde la joven identificada como Gabby reveló que lo conoció tras intercambiar mensajes en redes. El intérprete que en ese entonces tenía 20 años, contactó a la joven que iba a cumplir 17 años.

Luego, comenzaron a conversar a través de Snapchat, donde él le habría pedido fotos desnuda.

Cuando ella cumplió 17, Gabby contó que conoció a Ansel cara a cara, donde él habría abusado sexualmente de ella.

«Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años… no pensé que alguna vez vería mi mensaje directo. Era solo una niña y era fanática de él», contó en un tuit que ya no está disponible.

Ansel Elgort, do filme A Culpa é das Estrelas – The Fault in Our Stars, foi acusado de estupro por uma usuária chamada Gabby no Twitter nesta sexta-feira (19). Em um longo relato, ela afirmou que foi abusada pelo ator em 2014, quando ainda tinha 17 anos https://t.co/WKAB5ygiH1 pic.twitter.com/dRA6gNEd79 — Cel.StGomes 🌠 (@c_gomes4790) June 19, 2020

En el escrito, Gabby agregó: «Cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo, sabiendo que era mi primera vez y estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron ‘necesitamos abrirte’. No estuve allí en ese momento mentalmente, me disocié y sentí que mi mente se había ido y que estaba en shock».

La joven reveló también que él le habría pedido hacer un trío con ella y una ‘amiga de baile’, quien también era menor de edad.

Gabby, en los tuits, incluye fotos de ella y el actor, además de capturas de los mensajes que se habrían enviado.