Ringo Starr: ‘Siempre preferí tocar las canciones de John’

Tras la separación de The Beatles, el compositor de “Octopus’s garden” generó un vínculo especial con Lennon.

Aunque conformaron una de las duplas más prolíficas de la música de la segunda mitad del siglo XX, la lucha de egos entre John Lennon y Paul McCartney es conocida por todos.

Un nuevo capítulo de esta “rivalidad” de los dos genios de The Beatles tiene como protagonista a Ringo Starr. El compositor de “Octopus’s garden”, se sinceró y reveló que prefería tocar las canciones de Lennon.

“Me di cuenta de cuáles eran las canciones de John, siempre preferí tocarlas, siempre tenían un poco más de rock and roll”, contó en conversación con el sitio Far Out.

No hay que olvidar que tras la separación de los cuatro de Liverpool, el baterista generó un importante vínculo con Lennon. Sin embargo, eso no quiere decir que no siga trabajando de vez en cuando con McCartney.

Una muestra de ello es la invitación que le hizo al zurdo para que tocara los bajos en la reversión de la canción “Grow Old with Me” para su vigésimo álbum de estudio, “What’s My Name”, lanzado el año pasado.