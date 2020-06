La banda The Rolling Stones se cansó de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilice sus canciones en campaña, en relación al tema “You Can’t Always Get What You Want” que el mandatario ha ocupado en sus campañas políticas.

“BMI ha notificado a la campaña de Trump, en nombre de los Stones, que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentaría a una demanda por romper el embargo y reproducir música que no ha sido autorizada”, informó a través de un comunicado.

No es primera vez que Trump utiliza un canción de la banda liderada por Mick Jagger. Ya en 2016, en periodo de campaña para llegar a la Casa Blanca, el magnate ocupó el mismo tema sin la autorización correspondiente.

“A pesar de las directivas de cese y desistimiento de Donald Trump en el pasado, los Rolling Stones están tomando medidas adicionales para impedir que utilice sus canciones en el futuro en cualquiera de sus campañas políticas”, señala el comunicado.

“En caso de que Donald Trump lo ignore y persista, será perseguido en justicia por haber incumplido el embargo y haber tocado música no autorizada”, señalan.