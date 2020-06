Como los fanáticos de Quentin Tarantino bien saben, existe el supuesto de que todas las cintas del director están conectadas a través de dos universos, uno real y otro ficticio, todo dentro de su misma cinematografía. Así, «Pulp Fiction», por ejemplo, correspondería al primero, mientras que «Kill Bill», sería parte del segundo.

En este contexto, ha surgido una nueva meta-teoría sobre el Universo Tarantino, que sugiere que la película «Django Unchained» pertenece a la línea ficticia, y en este sentido es en realidad un film dentro de otro film, algo que el cineasta confirmó en 2016.

Algunos usuarios de Reddit se han preguntado si la película del oeste de 2012, protagonizada por Jamie Foxx y Christoph Waltz, es en realidad una cinta que se realizó y estrenó en el mismo mundo que la película más reciente del director, «Once Upon a Time in Hollywood».

De acuerdo a The Independent, esto significaría que, en el mundo de la película, el personaje del villano, Calvin J. Candie, en realidad no es interpretado por Leonardo DiCaprio, sino el personaje que el actor encarnó en «Once Upon a time…», Rick Dalton.

La teoría sugiere que «Django Unchained» habría sido otro proyecto cinematográfico para re-lanzar la carrera de Dalton, junto con sus otros trabajos en cine y televisión, incluidos «Lancer», «Operazione Dyn-o-mite». y «Los catorce puños de McCluskey», que aparecen mencionadas en la película que tomó como premisa los asesinatos de la familia Manson.

A fines de 2019, Tarantino despejó las dudas sobre el destino de Rick Dalton en «Once Upon A Time in Hollywood». Como recordarán la cinta concluye con Rick conversando con Sharon Tate, después de sobrevivir al ataque de los Manson. Aunque este encuentro nos hace pensar que catapultó la carrera de Rick en la pantalla grande, el cineasta planteó todo lo contrario.

«Lo que pudo haber sucedido fácilmente, incluso si (Rick Dalton) tuvo un poco más de éxito en los años 70 de lo que quizás le doy crédito, lo que yo realmente creo que sucedió, porque les sucedió a muchos de estos chicos, es que a finales de los 70, principios de los 80, muchos de estos protagonistas machos de la televisión de los 50 y 60 aparecieron de nuevo en programas de televisión, pero como el policía más viejo que es el jefe del policía joven y que los envía a las misiones«, dijo el director.

Por último se menciona que «The Fourteen Fists of McCluskey», película en la que Dalton interpreta a un asesino de nazis, está inspirada en los eventos de «Inglorious Basterds».