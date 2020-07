Luego que consiguiera que el Leeds volviera a la Premier League tras 16 años, Marcelo Bielsa se ha convertido en un ídolo y referente en Inglaterra y el mundo.

El DT argentino ha marcado a jugadores y entrenadores en cada país que ha dirigido. Su estilo de trabajo ha sido recogido por exitosos estrategas de Europa. “Nadie puede imitarlo y eso lo hace tan especial”, dijo hace un par de días Pep Guardiola, DT del Manchester City.

Ahora los halagos y felicitaciones vienen desde México, país en el que Bielsa tuvo la oportunidad de dirigir al América entre 1996 y 1996.

“Bielsa es un genio. De esas personas que uno puede decir que están a la altura de los mejores del mundo. De Maradona, Pelé o Messi”, dijo el colombiano Harold Lozano, en conversación con Gol Caracol.

Lozano, quien tuvo una temporada en el club azteca, dijo que muchas veces al argentino se le “considera un incomprendido”, sin embargo, aclaró que “todo lo que dice, por más complejo que sea, al final termina teniendo una finalidad clara”.

“Antes de cada encuentro me entregaba los del futbolista que debía marcar. Todavía tengo varios VHS que me hizo. Por eso digo que es el único técnico que conoce a cada uno de los jugadores del mundo”, agregó.

Lozano sabe que Bielsa es una persona a la que “se le quiere o se le odia”, pero “eso les pasa a todos los genios” y se puede ver que prácticamente todos los jugadores que fueron dirigidos por él lo recuerdan con cariño y admiración.

“Es una persona muy pasional que vive solo para el fútbol y todas sus charlas tocan fibras. Cada una de ellas me ayudaron a no solo ser mejor futbolista, sino como persona. Hoy en día esas cosas que me decía las pongo en práctica en mi vida”, concluyó.