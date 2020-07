Justin Timberlake y Jessica Biel se convirtieron en padres por segunda vez

Recientemente se dio a conocer la noticia que Justin Timberlake y Jessica Biel tuvieron a su segundo hijo, y todo el proceso se mantuvo en secreto.

Y es que recién ahora, tras el nacimiento del bebé, se empezaron a revelar algunos detalles.

Según publica Daily Mail, la actriz de 38 años dio a luz a un niño a principios de la semana pasada y actualmente está recluida en casa con el recién nacido, su marido y su hijo mayor Silas, de 5 años.

Una amiga de la pareja confirmó la noticia, develó el sexo del bebé y agregó que la madre de Biel se está quedando con ellos para ayudar con su nieto.

La última vez que Justin y Jessica fueron fotografiados públicamente fue en marzo, pero en ese entonces nadie sospechó del embarazo.

Por otra parte, la llegada de este bebé ocurre a solo ocho meses de que Timberlake fuera sorprendido en unas polémicas imágenes con una compañera de elenco de la película ‘Palmer’.

Tras el episodio, el cantante pidió disculpas públicas a su esposa y explicó qué fue lo que realmente pasó.

‘Hace unas semanas, tuve un gran lapsus de juicio -pero déjenme ser claro- no ocurrió nada entre mi coestrella y yo. Bebí mucho aquella noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debí haber actuado mucho mejor. Este no es el ejemplo que quiero ser para mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por hacerles pasar por esta situación embarazosa’, fue parte de lo que publicó el también actor.