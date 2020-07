Una vez más Luli ha dado de que hablar, esta vez lo ha hecho luego de publicar en Instagram una imagen donde promociona suplementos alimenticios que ayudarían a disminuir la flacidez.

En esta Nicole Moreno aparece sonriente y sosteniendo los productos en su clásica pose. Pero hubo un grupo de usuarios que no dudó en comentar su parecer y muchos de ellos aseguran que no parece ella.

«Es la hermana de luli»; «Tú no eres Nicole…»; «Pero…tú no eres Nicol…!!!»; «En la foto te vez distinta de cara… «; «Luli bella te ves muy diferente, tu cara se ve como que fueras otra», son algunos de los comentarios que recibió.

Debido al gran revuelo que ocasionaron estos mensajes, la chica fitness aclaró la situación vía stories. “En la última publicación obvio que soy yo… algunos dicen que no soy yo”, expresó. “De hecho hice las fotos hace un rato y todavía no me saco el makeup (…) y todavía ando con el mismo peto”, agregó.