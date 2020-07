El actor Stephen Tobolowsky, durante un episodio del podcast The Production Meeting, reveló que una serie basada en la cinta «El Día de la Marmota» está en desarrollo. Sí, la clásica película de 1993 protagonizada por Bill Murray, en la que interpreta a un meteorólogo egoísta que tiene que vivir el mismo día una y otra vez.

«Hay conversaciones sobre una serie de ‘El Día de la Marmota’ en carpeta», confesó el actor. «Yo estaba trabajando en The Goldbergs o Schooled, alguna de esas series en el lote de Sony, y uno de los productores me vio y me dijo: ‘Oh, ¡Stephen! ¡Stephen! Estamos trabajando en una serie de ‘El Día de la Marmota’. ¿Podrías ser Ned en la serie?’ Yo fui y dije: ‘Claro, sí. No hay problema’…. Pero es Ned, 30 años después. ¿En qué se ha convertido su vida?», agregó.

En la película dirigida por Harold Ramis, Tobolowsky interpretó a Ned Ryerson, uno de los personajes que frecuentemente se cruzan con Phil, el protagonista encarnado por Murray.

La serie permitiría echar un vistazo a lo que ha sucedido con los diferentes personajes de la película, años después de los acontecimientos del largometraje. Además, permitiría a los espectadores descubrir cuál es la verdadera continuidad de la historia, después de los muchos Días de la Marmota que vivió Phil., recoge Vandal.

Con motivo del Super Bowl, Murray volvió a encarnar al personaje para un anuncio de televisión. ¿Regresará Murray a este personaje? Es la pregunta que todos los fanáticos se hacen.