Hace unas semanas Raquel Castillo en conversación con La Cuarta contó que no tenía información de su mamá desde abril de este año, por lo que estaba desesperada.

Luego de una intensa búsqueda por parte de sus seguidores y cercanos, la participante de Talento Chileno logró encontrar a Rosalía del Carmen Garay Pérez.

Ella misma comunicó la buena noticia en redes sociales , donde expresó: “Quisiera decirles que ya apareció mi madre, no he entablado una conversación con ella pero me dijeron que apareció en un hospital de La Florida“.

“Quiero darle las gracias porque se han portado muy bien con ella, la trasladaron ahí desde Espacio Riesco. Hay posibilidades de saber cómo está, te contestan”, agregó.

“Ya me quedo más tranquila después de tantos meses, de estar todos los días llamando, todos los días insistiendo (…) no me dejaban hablar con ella”, sostuvo.

Finalmente, señaló que “ella está bien, esta recuperada de su cadera y pronto estaremos juntas y podremos hablar“.