Serie de Netflix hizo que se reabriera un caso sin resolver hace 16 años

En abril de 2004, Alonzo Brooks, un joven afroamericano de 23 años desapareció en la ciudad de Kansas luego de asistir a una fiesta con amigos. Su cuerpo sin vida fue encontrado un mes más tarde.

Las pesquisas no arrojaron ningún responsable por la muerte de Brooks por lo que el caso fue cerrado. 16 años después la investigación fue abierta gracias a una serie de Netflix, según señala Fox.

“Nos dijeron que, cuando estábamos produciendo el episodio hace más de un año, el FBI comenzó a poner más atención al caso nuevamente y lo volvió a abrir”, dijeron , dijo Dunn Meurer, uno de los productores de “Misterios sin resolver”, un remake de la clásica serie de televisión.

Las autoridades están investigando el caso para saber qué le ocurrió a Brooks y ofrece una recompensa de 100.000 dólares. “Esperamos que esto pueda atraer a alguien a presentar información que conduzca a un arresto”, señala la familia en una publicación de Facebook.

“La familia merece que se resuelva este caso, los padres de Alonzo, hermanos, abuelos, sus sobrinas y sobrinos junto con sus tías y tíos, y primos han esperado demasiado tiempo y merecen justicia”, dice la publicación.

Después de realizada la autopsia no se pudo determinar la causa de muerte. Sin embargo, su familia cree que se está frente a un crimen de odio racista.

“Soy mexicana y su padre es negro. Así que es mixto. No solo apuntaron a una raza, o mataron a una raza. Mataron a dos. Fue atacado por el color de su piel”, dice María Ramírez, madre de Alonzo.

There are so many unanswered questions in the disappearance and death of Alonzo Brooks. You might be the key to solving this mystery. Help the FBI close the case and a $100K reward could be yours. "No Ride Home" is now streaming on Netflix. #unsolvedmysteries #fbi pic.twitter.com/tWJZVo5ZdX

— Unsolved Mysteries (@Unsolved) July 4, 2020