Tom Hanks es uno de los actores más reconocidos y premiados de Hollywood. Además, es una de las celebridades más queridas por los amantes del cine y el espectáculo.

Este último tiempo ha estado en la palestra debido a que fue una de las primeras celebridades en contagiarse de coronavirus junto a su esposa Rita Wilson durante la filmación en Australia de su última película.

Afortunadamente recibió el tratamiento y los cuidados necesarios y hoy, en medio de la promoción de la cinta “Greyhound”, que cuenta con un guion escrito por él mismo, habló sobre lo que está viviendo la humanidad con la pandemia del Covid-19.

“Todos estamos en el mismo barco, muchos sufriendo bastante más que yo. La realidad es que este virus es un gran ecualizador, nadie se encuentra a salvo, nadie sabe hacia dónde se traslada el peligro”, dice desde su casa en Los Ángeles en conversación con LUN.

A comienzos de mes ya había enviado un mensaje a todos aquellos que no respetan las medidas de resguardo. “Realmente solo podemos hacer tres cosas para llegar al mañana: usar una mascarilla, cumplir con la distancia social, lavarnos las manos”, dijo, según señala la revista People.

El actor de 63 años está consciente de sus privilegios y que está en una situación por sobre la media de la mayoría de las personas que están haciendo frente a la crisis sanitaria.

“Cuando me despierto por las mañanas, me siento muy bendecido porque tengo un nivel de seguridad del cual mucha gente no disfruta, con el cual muchas personas no pueden contar”, señaló.

Pero también habló de la falta de información y lo poco que se sabe del virus, o por lo menos de la poca seguridad que hay sobre la difusión de antecedentes concretos sobre la pandemia.

“Nos encontramos en un lugar donde no tenemos garantía de si la información que recibimos es real o no y todavía nos encontramos en la mitad de esta pandemia”, dijo mostrando su preocupación de que esto aún no termina.