Yamna Lobos se convirtió en mami el pasado 21 de junio. Desde que nació Agustina ella no ha dejado de compartir varios registros de la bebé, quien ha sacado suspiros entre sus seguidores.

Ahora la ex Rojo quiso compartir una postal diferente, donde mostró cómo luce su abdomen a tan solo días de haber dado luz. En la publicación, entregó varios detalles sobre su proceso de deshincharse. “Esta fotografía es del día 10 de mi #postparto hace 3 días… cada día qué pasa se comienza a ‘deshinchar’ un poco mi abdomen!!!”, partió escribiendo.

Luego, agregó que “siempre estoy tratando de leer e investigar acerca de alimentación sana y ejercicios para sentirme mejor… (por ahora nada de ejercicios hasta que mi doc me autorice). Como ustedes siempre me preguntan les daré más detalles en mi insta de salud y belleza @yamna.beautytips jaja para no darle la lata aquí a mis demás seguidores Jjajaaja eso”.

“Les dejo un beso, ahhh y gracias tb a ustedes por sus consejitos los leo todos, Instagram no me deja responderles a cada uno pero muchas gracias… Les gustaría que hiciera un live o ‘en vivo’ para conversar un rato? Tenemos muchas experiencias que compartir por lo que he leído!“, concluyo, recibiendo varias opiniones positivas de sus seguidoras.