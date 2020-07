Este martes el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo la primera ejecución a nivel federal en 17 años. Se trata de Daniel Lewis Lee, un supremacista blanco de 47 años que llevaba más de 20 años tras las rejas.

Lewis Lee fue condenado en 1999 por el asesinato de William Mueller, un traficante de armas, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell.

“Yo no lo hice”, fueron las últimas palabras del condenado que no admitió su culpabilidad. “He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino… Están matando a un hombre inocente”, dijo según reporta la prensa local.

Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal según informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde cumplía condena.

En julio de 2019 la administración de Donald Trump anunció que volvería a utilizar la pena capital después de varios años de moratoria legal en torno a la forma de ejecutar a los reos.

La decisión de reanudar las ejecuciones fue cuestionada por grupos de derechos civiles que estaban en contra de esta medida. Para esta semana están programadas otras dos ejecuciones, la de Wesley Ira Purkey y la de Dustin Lee Honken. Keith Dwayne Nelson, es otro condenado que será ejecutado en agosto.

La semana pasada la Unión Europea señaló que se oponía firmemente a la decisión de Estados Unidos de volver a aplicar la pena de muerte federal, respecto a la ejecución de Lewis Lee.

“Instamos a la administración estadounidense a que reconsidere y no proceda con las ejecuciones federales que se realizarán a partir del 13 de julio”, señaló un portavoz.