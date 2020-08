El apasionado encuentro de Maluma con una mujer desconocida

Es posible que Maluma esté iniciando una nueva relación amorosa. Al menos eso parece tras la publicación de unas fotos en las que se ve al artista acompañado de una mujer misteriosa. El colombiano fue cazado por las calles de Nueva York mostrándose muy cariñoso con una chica a la que no dejó de acariciar y besar.

Desde su ruptura con Natalia Barulich, hace menos de un año, el colombiano se ha dejado ver con una modelo llamada Vivien Rubin que lo acompañó en sus vacaciones en Aspen. Además, ha jugueteado públicamente a través de las redes sociales con Winnie Harlow, pero la cosa no ha llegado a nada serio.

Pues bien, parece que ahora Maluma podría estar empezando una nueva relación sentimental. El portal de noticias Just Jared publicó un conjunto de fotografías en las que se le ve junto a una chica desconocida comiendo en el NOMO Kitchen de Nueva York.

Maluma Packs on the PDA with Mystery Woman in NYC | Just Jared https://t.co/Dkr5Yg6XVh

この顔面で迫られたらゥチは…私は…… pic.twitter.com/2h1cKy72QF

— こわもて[bridge] (@kowamote222) August 11, 2020