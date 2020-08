Evelyn Matthei cayó en pitanza de Francisco Saavedra y Pedro Ruminot

Pancho Saavedra y Pedro Ruminot en el programa Socios le jugaron una bromita telefónica a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Esto por su frase respecto al retiro del 10%, sobre un país que se podría incendiar.

«No se quemó Chile, así que estamos muy agradecidos», dijo el comediante quien se hizo pasar por bombero.

Algo molesta la jefa comunal respondió: «¿Así que Bomberos, ah? Haciéndose el gracioso a las 11 de la noche, buscando el incendio el imbécil. Patético». Además colgó de una la llamada.

Entre risas y medio preocupado Francisco dijo: «Nos mandó a la chucha Evelyn Matthei, nos van a meter preso por tu culpa».

Al rato Saavedra le envió un mensaje de audio explicándole la situación. La alcaldesa respondió: «Pancho Saavedra, ¿fuiste tú el hue… que me llamó a las 11 de la noche?», respondió.

Este miércoles, Matthei se refirió a la pitabza en redes sociales: «Anoche estos dos me tendieron una broma. Y yo que soy polvorita caí. La vida se toma con humor y les comparto el momento con @pedroruminot y @franciscosaavedr . Al final nos reímos y me sirvió para reírme de una ya famosa frase del 10% donde no estuve bien por el tono que usé. Un abrazo y ojalá tengan un gran día, lleno de risas y buen ánimo».