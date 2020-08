El mensaje de auxilio que salvó la vida de tres hombres en una isla desierta en el Pacífico

“SOS”. Ese fue el mensaje que les salvó la vida a tres hombres que quedaron varados en una pequeña isla desierta en el Océano Pacífico.

Los tres marineros habían salido en un bote el jueves pasado desde Pulawat a los atolones de Pulap en los Estados Federados de Micronesia. Un viaje de 42 kilómetros que cambió de cariz cuando se salieron de la ruta y se quedaron sin combustible.

Lograron llegar a la pequeña y deshabitada isla Pikelot a 190 kilómetros de su destino, mientras que los equipos de rescate comenzaban su búsqueda al ver que no daban señales de vida, según señala la prensa local.

Al percatarse que iba a ser muy difícil que dieran con ellos, los tres hombres escribieron la señal de auxilio en la arena para que los equipos de rescate pudieran verla desde el aire.

“Estábamos hacia el final de nuestro patrón de búsqueda. Nos regresamos para evitar algunas lluvias y fue entonces cuando miramos hacia abajo y vimos una isla, así que decidimos echarle un vistazo y fue entonces cuando vimos un SOS y un bote justo al lado en la playa”, dijo el piloto del KC-135, teniente coronel Jason Palmeira-Yen de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Desde ese lugar contactaron a la Marina de Australia que tenían dos helicópteros cerca que podían ayudar y aterrizar en la isla. Una aeronave aterrizó en la playa dejando comida y agua para el trío varado, mientras que las autoridades confirmaban las identidades de los tres marineros.

“Mediante la coordinación con múltiples organizaciones de respuesta, pudimos salvar a tres miembros de nuestra comunidad y llevarlos de vuelta a casa con sus familias”, dijo el capitán de la Guardia Costera de Estados Unidos, Christopher Chase.

https://t.co/vQJcVYMqSu ~ Guardsmen from the 203rd Air Refueling Squadron, Hawaii Air National Guard (ANG) and the 171st Air Refueling Wing, Pennsylvania ANG locate three missing mariners on Pikelot Island during a search and rescue mission in the… pic.twitter.com/mq2jXpVk8u

— GEORGE 🇺🇸 (@TheCollectiveQ) August 4, 2020