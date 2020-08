El servicio de streaming de Xbox iniciará este 11 de agosto

Vía Festigame

El ansiado servicio de streaming de Xbox, Project xCloud, debutará oficialmente en septiembre y antes que esté abierto para el público general, Microsoft quiere que parte de su comunidad pruebe en una Beta cerrada que empezará este 11 de agosto.

Según la información entregada por el sitio The Verge, el próximo 11 de agosto comenzará la BETA de Project xCloud en Android. Esta prueba llegará junto con la actualización de la aplicación de Xbox Game Pass para este OS, la cual añadirá el streaming de los juegos.

“Conforme nos acercamos al lanzamiento del gaming en la nube con Xbox Game Pass Ultimate el 15 de septiembre, iniciaremos un periodo de prueba Beta limitado para asegurar una transición suave de la experiencia de la aplicación de Xbox Game Pass en Android”, explicó un portavoz de Microsoft.

Microsoft is launching an xCloud game streaming beta tomorrow. All Xbox Game Pass Ultimate subscribers will be able to access the beta on Android before the general launch in September. Details here: https://t.co/sHKWNnla6S pic.twitter.com/ID5nt9mkqz

— Tom Warren (@tomwarren) August 10, 2020