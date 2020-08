Error en bono clase media: Gobierno aclara que no habrá que devolverlo

Luego de la polémica generada por el bono para la clase media, la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, habló del proceso de solicitud de los $500.000.

En entrevista con T13 AM, la autoridad aclaró que quienes no declararon haber recibido un ingreso formal durante julio, pese a que sí lo recibieron o cambiaron la cifra (dejaron la casilla “0”), no tendrán que devolver el dinero, como se había dicho hasta ahora.

Ello, pues se hará una ratificación antes de la entrega.

‘Cuando había que poner el ingreso de julio de 2020, que es con el que se compara el ingreso de 2019, efectivamente algunos se equivocaron. A algunas personas el sistema les cambió el dato que ingresaron a cero y, finalmente, aparecían como beneficiarios del ingreso cuando no correspondía’, aseguró Rubilar.

De este modo, ya que aún no se hacen los depósitos, el Servicio de Impuestos Internos (SII) enviará un mail aclaratorio.

‘En el mail se le va a pedir a las personas que tienen que calcular de tal forma su ingreso de 2020 y si tienen ingreso ‘cero’ tal como lo pusieron, que lo ratifiquen. Si lo ratifican van a recibir el beneficio y; si había un error o alteración en sus ingresos, le vamos a pedir que lo cambien’, explicó Rubilar.

‘En este contexto, no va a haber nadie a quien haya que solicitarle que devuelva los ingresos, porque va a estar bien tramitado y como corresponde’, insistió.