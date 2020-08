Ignacio Román se disculpa tras la viralización de su polémico video

View this post on Instagram

Errar es un acto humano, pedir perdón también lo es, lo doloroso es aceptar que la ofenza gratuita y el odio también son actos humanos. Lamento haber actuado de la forma que actúe, lamento haber pasado a llevar a mis seguidores con malas palabras. Palabras que dejaron hace mucho se parte de mi realidad, porque he luchado día a día por superarme y ser mejor persona. Tocaron lo más sensible de mí, mí família y a pesar de que he aprendido de estos oficio a curtir la piel de las ofenzas y personas que con sus palabras solo difunden malos sentimientos, exploté y me deje llevar. Mil perdón a todos, y sobre todos a aquellos que se han sentido con el derecho a atacarme. Deseo para ellos que la vida les muestre el camino como Dios lo hizo para mí. Mis planes son dejar este mundo siendo un mejor lugar de lo que lo encontré. Gracias a todos por su apoyo.