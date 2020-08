Una de las industrias más afectadas con la irrupción de Internet ha sido la música. Además de la baja en la venta de discos, producto de la piratería online, los servicios de streaming han configurado para siempre la forma de consumir contenido en la web.

Y los números son abrumadores. El año pasado el 80% de los ingresos generados por los músicos de todo el punto provinieron de las plataformas de streaming, y no del formato físico. Seguramente estos datos y confianza hizo que el CEO de Spotify emitiera declaraciones que no cayeron bien en el mundo del espectáculo.

Daniel Ek señaló que los artistas ya no pueden depender de lanzar una producción discográfica cada cierto tiempo. En definitiva les está diciendo que deberían trabajar más.

“Evidentemente, algunos músicos que les iba bien antes ya no les va tan bien en esta situación, donde ya no puedes grabar música cada tres o cuatro años y pensar que será suficiente”, dijo Ek en una entrevista a Music Ally.

“Los artistas de hoy que están ganando dinero se dieron cuenta que el negocio se trata de enganchar y atraer continuamente a sus fans. Es sobre mostrar tu proceso de trabajo, sobre la narrativa en torno al álbum, y sobre mantener un diálogo continuo con tus seguidores”, explicó el CEO.

Las palabras de Ek no fueron bien recibidas por los músicos, quienes se defendieron señalando que ellos no son influencers por lo que no están corriendo detrás de los likes.

“‘Música = producto y se debe producir regularmente’, dice el multimillonario Daniel Ek”, comentó Mike Mills de R.E.M. “Vete al diablo”, dijo el músico.

Otro que se fue en contra del CEO de Spotify es Massive Attack, que dijo que el modelo de negocio de la plataforma de streaming pronto “reemplazarán a los artistas”

“En los sueños de transmisión del futuro de Daniel, los algoritmos de su compañía no solo determinarán el ciclo de retroalimentación de la lista de reproducción de la plataforma, sino que también reemplazarán a los artistas. Y no tendrá que pagarle a nadie”, señaló.

