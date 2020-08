De un tiempo a esta parte Miguel Bosé ha hecho más noticia por polémicas declaraciones que por su trabajo artístico, lo que ha generado extrañeza entre sus seguidores.

En la misma semana que Rusia anunció que registró la primera vacuna contra el Covid-19, el cantante español volvió a la carga con sus teorías contra el coronavirus.

“Nos quieren matar”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter al compartir una publicación donde se indicaba que a medida que aumenta la vacunación también lo hacen los fallecidos.

No es la primera vez que el español realiza este tipo de comentarios. Hace un tiempo también atacó al fundador de Microsoft, Bill Gates.

“Pretende que la humanidad sea su laboratorio personal. Este señor está muy mal, muy mal y hay que pararle los pies”, escribió en su cuenta de Twitter junto a un video que cuestiona las vacunas que está desarrollando el magnate estadounidense.

Bosé no es el único artista que ha apoyado teorías conspirativas respecto al coronavirus. Hace un tiempo Madonna aseguró que ya existía una vacuna contra el virus, pero que los gobiernos no querían darla a conocer para controlar a las personas.

“La vacuna contra el coronavirus existe desde hace meses”, pero los gobiernos se niegan a usarla para poder “controlar a la población a través del miedo y así permitir que los ricos se hagan cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”.

—@Madonna posted the viral coronavirus misinformation video tonight. Just really depressing how people with huge platforms spread nonsense like this. pic.twitter.com/DWxNarjjX9

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 29, 2020