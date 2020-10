Colegio de Profesores se opone a iniciar año escolar 2021 en febrero

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, afirmó que no es una buena idea adelantar el inicio del año escolar 2021 para febrero.

Esto, porque muchas familias tienen vacaciones en esa época, lo que podría ocasionar una baja asistencia.

‘Nos enteramos por la prensa que el Ministerio estaba pensando en eso (…) Si pretende imponer una decisión como esa sin haber consultado, me parece que es un procedimiento inadecuado. En tiempos en el que Chile ha cambiado mucho, exige respeto, participación’, señaló Aguilar en el noticiero de TVN, 24 AM.

En cuanto a empezar las clases en febrero, indicó que ‘la gran mayoría de las familias tienen vacaciones, por lo que habría una bajísima asistencia. Por lo tanto, me parece que la opinión de las familias es muy decisiva’.

En esa línea, el presidente del Colegio de Profesores llamó a crear una mesa de trabajo en la que participen todos los entes involucrados en la educación.

De este modo, para que se llegue a una solución que sea conveniente para todos.

Y sobre el retorno a clases, manifestó que ‘creemos que se debe asumir que este año no se puede volver a las clases presenciales, no porque no se quiera, sino que no están las condiciones’.

Plan retorno a clases

Por la otra parte, hace algunas semanas el Gobierno presentó su plan de retorno a clases.

De hecho, ya han vuelto algunos colegios tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

¿En qué consiste el plan?

El plan se sustenta en una serie de tres pilares, que son seguridad, voluntariedad y gradualidad.

Y para que esto se cumpla, se deben seguir una serie de pasos. En primer lugar contar con las condiciones sanitarias. Luego, respetar los protocolos del Mineduc.

En tercer lugar se debe contar con un kit sanitario y en cuarto lugar, el establecimiento debe tener muy claras las medidas que van a tocar.

Finalmente, se debe informar a la comunidad educativa, hacer una inducción y oficializar el plan.