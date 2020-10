Loni Willison, quien había desaparecido fue encontrada viviendo en situación de calle en Los Angeles, Estados Unidos.

La mujer de 37 años había sido modelo fitness y había llegado a ser la portada de diversas revistas especializadas.

Pero según publica The Sun, ella tenía una adicción a las drogas y a pesar de que sus amigos intentaron ayudarla con atención médica y tratamientos, ella se negó.

«Puedo vivir por mi cuenta. Tengo todo lo que necesito aquí. Nadie se preocupa realmente por mí y no quiero verlos, ellos no quieren verme a mí», dijo sobre sus relaciones interpersonales.

Según el medio británico, la exmodelo suele moverse por las calles de la ciudad de Los Angeles buscando comida y pertenencias de valor en los contenedores de basura ubicadas en las casas de multimillonarios.

«Tengo comida y tengo un lugar para dormir. Recibo dinero aquí y allá. Y hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas», explicó.

Además se indicó que la ella comenzó a vivir en la calle tras perder su trabajo como asistente en un centro de cirugía cosmética en la ciudad y luego de tener alucinaciones en su domicilio.

Junto con eso, no pudo conseguir trabajo para pagar sus cuentas y fue desalojada de su departamento, lo que la empujó por completo a su estado actual, el que se agravó por su negativa a recibir tratamiento para combatir su adicción a las drogas.

Además ella fue pareja del actor de Guardianes de la Bahía Jeremy Jsckson:

Baywatch star Jeremy Jackson’s homeless ex-wife Loni Willison is seen for first time in 2 years living on the streets of Venice, California. Loni, who once graced the cover of Australia’s Glam Fit magazine, looked to be missing several teeth had her hair styled into a pixie cut pic.twitter.com/kZhgvMc1GL

— Lilian Chan (@bestgug) October 18, 2020