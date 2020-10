Marcelo Ríos anuncia que viene a votar por el «Rechazo» en el Plebiscito

Macelo Ríos anunció en redes sociales que viajará desde Estados Unidos a Chile, para votar en el Plebiscito de este 25 de octubre. Sobre la consulta nacional por una nueva Constitución, el exdeportista reveló que votará ‘Rechazo’.

El Chino escribió: «Quién podría haber pensado que en plena pandemia yo iba a tomar la decisión de subirme a un avión e ir a votar en el plebiscito, pero lo haré porque estoy convencido que en Chile nos estamos jugando nuestro futuro».

El ex tenista compartió las razones de su voto. «Espero que el Domingo 25 no sea una jornada de triunfadores y vencidos. Si gana el RECHAZO como yo quiero, porque creo que es lo mas conveniente, esa noche no debemos ir a celebrar a la Plaza Italia y lo que procede es al día siguiente ponerse a trabajar en las reformas que se requieren, sin tener que crear costosas convenciones constitucionales que demorarán años en procesos que no garantizan llegar a acuerdos que produzcan los beneficios que nuestros compatriotas reclaman y merecen».

Por último, terminó su reflexión con su preocupación respecto a la nueva Constitución. «Lo peor de todo es que con toda esa espera, con tanta gastadera de plata, serán los mismos políticos de siempre quienes redactarán quien sabe que cresta», concluyó.

Acá puedes ver su publicación: