El locutor radial y quien fuera voz en off del matinal de TVN murió este martes

Patricio Frez falleció a los 64 años este martes debido a un cáncer al hígado. Tras su deceso distintas figuras de la televisión, especialmente quienes guardan un vínculo con el matinal Buenos Días a Todos, compartieron postales en su memoria a través de redes sociales.

Martín Cárcamo recordó una anécdota del comunicador en la época en que nadie conocía el rostro de Frez, sólo su voz. “Yo animaba en una discotheque en Viña todos los finde en el verano y recién comenzaba en UCV Televisión. Termino de animar y cuando estoy en la barra se me acerca Pato a saludar”, relató.

Agregó que “al momento de hablar le digo que su voz la conozco y que no puede ser lo que estoy pensando. Me mira y me dice sonriente… si, yo soy Pato Frez… nadie conoce mi rostro… solo mi voz“.

También lo recordó Macarena Tondreau, quien fuera panelista del Buenos Días a Todos. “Aún recuerdo el primer día que llegué al matinal en marzo del 2009… fuiste uno de los primeros en recibirme con un gran abrazo”, manifestó la actriz y comunicadora.

A través de la misma red social y con una foto en blanco y negro de Patricio Frez, Cristián “Chico” Pérez compartió una sentida publicación. “Fuimos compañeros de trabajo hace muchos años y nos hicimos bien amigos en una época. Reíamos mucho”, expresó el periodista.

A lo que continuó: “Luego la vida tiene planes distintos para cada uno y sin quererlo los caminos se van separando. Aún así, siempre, SIEMPRE que nos encontrábamos era puro cariño y risas recordando nuestras andanzas. Sé que me tenía cariño y yo a él también“.

Por su parte, el periodista y panelista del matinal de TVN, Gino Costa, compartió en una historia de su Instagram, la última foto que compartió Patricio Frez junto a un mensaje.

Junto a la foto del locutor escribió: “Ayer subiste esta linda foto… La titulaste ‘Por siempre’. Y “por siempre” te recordaremos! Abrazo al cielo Patito“.

Mauricio Bustamante también se unió a las despedidas del reconocido locutor, la cual en una publicación en Instagram y en conjunto de una foto antigua de Patricio Frez, le dedicó unas palabras.

La postal inició recordando la trayectoria del locutor: “Tantos programas escuchando tu voz inigualable, tu sentido del humor, la alegría que irradiabas“.

“Ese día que dejaste el ‘anonimato’ del personaje en off para salir a bailar y tantísimas otras historias que guardamos con cariño”, continuó. A lo que cerró con un “te extrañaremos mucho Pato Frez. QEPD”.

“Patito querido tuve la oportunidad de trabajar contigo en TVN”, inició José Miguel Viñuela en una publicación en Instagram, acompaña de una foto del locutor en su trabajo.

Mientras que la postal, continuó recordando su trayectoria, “un tremendo ser humano, apasionado por tu trabajo y muy preocupado por los demás siempre”. La publicación cerró con un sentido mensaje “descansa amigo querido y vuela alto a los brazos de Dios“.

Mientras que el periodista Cristián Briceño le dedicó unas palabras al locutor vía Twitter. “Tengo los mejores recuerdos del Pato Frez. Tuve la suerte de trabajar con él en buena parte de los mejores años del “Buenos Días a Todos” de TVN”, escribió.

“No solo un destacado profesional y excelente comunicador, sino que una gran persona. Descansa en paz querido amigo“, continuó. Y cerró con un “hasta siempre”.