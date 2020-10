Gala Caldirola compartió foto con su mellizo para celebrar su cumpleaños

Gala Caldirola compartió una imagen junto a su hermano mellizo por el cumpleaños que celebran este 15 de octubre.

En Instagram la española publicó la fotografía del recuerdo donde aparecen ambos en la boda de ella con el futbolista Mauricio Isla.

“En España ya es día 15 de octubre y nuestro 28 cumpleaños. Tengo la suerte de haber nacido de tu mano, Merlin Caldirola, mi hermano mellizo”, escribió la noche de este miércoles.

“Te quiero con toda mi alma y me tendrás siempre a tu lado, no solo por que somos hermanos, sino porque eres una persona maravillosa, alegre, sensible y con valores. ¡Te adoro y te echo de menos!”, agregó.

Los seguidores de la española la llenaron de felicitaciones, tanto a ella como a Merlin.

Revisa aquí la publicación: