La NASA confirmó que se encontró agua en la superficie de la Luna

La NASA a través de su cuenta de Twitter informó este lunes que se puede confirmar que por primera vez se encontró agua en la superficie de la Luna, descubrimiento que será explicado durante esta jornada por la agencia.

Según lo indicado por Jim Brindenstine, administrador de la agencia espacial estadounidense, todavía no se sabe si los humanos pueden utilizar o no el recurso encontrado en la cara iluminada por el Sol del satélite natural terrestre, pero que ese será uno de los principales objetivos que tendrá que aclarar la misión Artemisa, que llevará nuevamente a humanos a la Luna.

El descubrimiento se hizo a través del Telescopio SOFIA, que es el único ubicado a bordo de un avión Boeing 747 modificado para tal función.

También a través de Twitter, la cuenta del telescopio indicó que el descubrimiento sugiere “que el agua puede estar distribuida a través de la superficie lunar y no se limita a lugares fríos y sombreados“.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

